La Timișoara se realizează o parte din piesele noului BMW iX/FOTO Fabrica de componente electronice a germanilor de la Continental din Timișoara produce o parte din componentele noului model electric de la BMW, iX. In Romania, echipe din centrele de cercetare și dezvoltare din Iași, Sibiu și Timișoara sunt implicate in dezvoltarea tehnologiilor pe care Continental le are integrate in modelul BMW iX. Camera integrata in ... The post La Timișoara se realizeaza o parte din piesele noului BMW iX/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Miracol”, thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, se vede incepand de azi pe marile ecrane din toata țara și in Suceava la Cinema City iar biletele sunt disponibile aici: https://bit.ly/MiracolLaSuceava. Filmul va rula pe ecranele a peste 40 de cinematografe din 20 de orașe din Romania…

- In ziua de 18 Ianuarie 2022 la ora 18:51:43 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 74km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 96km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 107km V de Galati,…

- O parte din operațiunile fabricii din Radauți și intreaga activitate a fabricii de panouri de lemn masiv din Siret vor fi intrerupte incepand cu 30 martie 2022, din cauza condițiilor generale dificile de pe piața lemnului. Capacitatea de debitare a HS Timber Productions in Romania va fi redusa cu 30%.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 s-a produs marti, la ora 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe, inclusiv in București. ”In ziua de 18 Ianuarie 2022, la ora 09:47:01…

- Meteorologii au emis vineri o avertizare de cod portocaliu de vant puternic pentru 13 județe din Romania. De asemenea, alte 6 județe sunt sub cod galben. Cod portocaliu in 13 județe din țara Avertizarea de cod portocaliu de vant este valabila pentru județele Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.785 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.185 mai mult decat in ziua anterioara. 1.153 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- Comunitatea medicala din Timișoara lanseaza o noua acțiune originala de voluntariat: ”Trup și suflet pentru viața”. La inițiativa profesorului doctor Dorel Sandesc, medicii timișoreni vor merge incepand cu aceasta duminica in bisericile catolice din oraș și la finalul liturghiei vor discuta cu enoriașii…

- Timișoara a devenit cea mai mare piața imobiliara din Romania, dupa București, ca și numar al proiectelor rezidențiale aflate in lucru și al livrarilor, cat și din punct de vedere al numarului de tranzacții incheiate. Piața rezidențiala din Romania a inregistrat in 2021 cele mai bune rezultate din ultimele…