Primaria Timișoara lucreaza in prezent la doua noi parcari supraetajate in oraș, in prezent fiind in analiza documentațiile pentru ridicarea acestora. Nu vorbim despre locații ultracentrale, dar in zone adiacente acestei zone. Prima dintre acestea ar urma sa se ridice in zona unde se realizeaza și noul campus pentru liceul Lenau, pe Popa Șapca.