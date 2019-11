La Timișoara se întrerupe, din nou, căldura, apa caldă și cea rece. Vezi care sunt zonele vizate Va urma o noua zi complicata pentru mii de timișoreni care vor ramane fara apa calda și rece și fara incalzire. Motivul? Colterm transmite ca E-Distribuție Banat efectueaza lucrari la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica. Astfel, societatea de termoficare este nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde, a […] Articolul La Timișoara se intrerupe, din nou, caldura, apa calda și cea rece. Vezi care sunt zonele vizate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii care locuiesc in zonele Brașov și Madgearu raman astazi fara apa calda din cauza unor lucrari programate de E-Distribuție Banat. Colterm... The post Fara apa calda și caldura in zonele Brașov, Madgearu, Rebreanu și Șagului appeared first on Renasterea banateana .

- Nici bine nu a dat frigul ca o parte a timișorenilor vor ramane fara apa calda și fara incalzire. Miercuri, 20 noiembrie, timp de trei ore, se va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii. Va fi sistat serviciul la PT Cerna, 51, 91, 92, 93, 94. Nu vor beneficia de caldura și incalzire timișorenii…

- In vederea remedierii unei defecțiuni, reprezentanții Colterm anunța ca sunt nevoiți sa intrerupa furnizarea apei calde și a incalzirii la mai multe puncte termice din oraș, in cursul zilei de astazi, intre orele 9-17. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele aflate pe strazile: Intrarea…

- Colterm anunța intreruperi in furnizarea apei calde și incalzirii, luni, 14 octombrie. Ele survin ca urmare a unor lucrari de investiții la rețeaua termica primara pe care societatea de termoficare este nevoita sa le efectueze. Astfel, astazi, 14 octombrie, nu va curge apa calda și nu vor beneficia…

- Mai multe strazi din Calea Buziasului raman miercuri fara apa calda. Problema apare ca urmare a unor lucrari efectuate de furnizorul de energie electrica. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica,…

- Mai multe zone din Timișoara vor fi afectate marți, 8 octombrie, de intreruperea apei calde și a incalzirii. Colterm este nevoita sa intervina pentru remedierea unor defecțiuni, iar o alta intrerupere este cauzata de lucrarile pe care le va efectua ENEL SA. Conform unui comunicat emis de reprezentanții…

- Alerta de furtuna in Maramures. Ploi torențiale și vijelie in urmatoarele ore. Vezi zonele vizate COD : GALBEN In zona : Județul Maramures: Targu Lapuș, Șomcuta Mare, Copalnic-Manaștur, Cernești, Remetea Chioarului, Vima Mica, Coaș; Se vor semnala : averse ce vor cumula 25… 35 l/mp

- Anunț de ultima ora facut de Colterm. Reprezentanții societații de termoficare a Timișoarei informeaza ca astazi, intre orele 17.00 și 24.00, sunt nevoiți sa intrerupa furnizarea apei calde in zona centrala. „In vederea remedierii, in regim de urgența, a unei neetanșeitați de mari dimensiuni aparuta…