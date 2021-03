Stiri pe aceeasi tema

- In București, dar și in alte orașe din țara, sute de persoane au ieșit din casa indignate de regulile impuse de autoritați. In timp ce in Capitala manifestanții au marșaluit spre Guvern, in Arad oamenii s-au indreptat spre Primarie și au fost și cateva momente tensionate. Peste tot, cei prezenți nu…

- Cateva sute de cetateni au protestat, in mars, dupa miezul noptii de duminica spre luni, impotriva noilor restrictii impotriva raspandirii COVID-19 impuse de autoritati si care au intrat in vigoare duminica seara. Potrivit Jandarmeriei Timis, au fost legitimate cateva persoane. Protestul nu a fost autorizat,…

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza Directia…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Oamenii stau intr-un grup compact, niciunul dintre ei nu poarta masca și nici nu respecta vreo masura de prevenție și flutura steaguri și pancarte.…

- Zeci de persoane protesteaza, sambata, in fața Guvernului, impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Oamenii protesteaza impotriva restrictiilor impuse pe durata starii de alerta, a masurilor luate de catre autoritati si cer revenirea la viata normala de dinainte de pandemie. Cei mai mulți dintre…

- Zeci de oameni protesteaza in Piața Victoriei, impotriva restricțiilor impuse de Guvern, chiar in ziua in care starea de urgența este prelungita cu inca o luna. In plus, restricțiile de circulație sunt impuse de la ora 22:00 la ora 05:00, nu de la 23:00, cum era pana acum. „Azi, 14.03. 2021,…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand "inselaciunea" pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca 'nu exista', informeaza AFP. Citește și: Medicul…

- Peste 200 de forțe de ordine au acționat, in cursul zilei de ieri, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii coronavirusului. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții…