Stiri pe aceeasi tema

- 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore Foot: Adi Lungu. 22.596 cetateni ucraineni au intrat în România, în ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.…

- Analiza GLAMI „Year in Review” GLAMI.ro, primul motor de cautare online de fashion din Romania, a lansat analiza anuala „Year in Review” pentru 2021, ce cuprinde date relevante despre cumparaturile online de moda prin intermediul GLAMI. Unele dintre cele mai interesante constatari: – vanzarile de moda…

- Intre 23% si 116% se incadreaza majorarile pe care le-a suferit pretul pe metru patrat util pentru locuintele noi in perioada 2010-2022, cel mai mic avans fiind raportat in Bucuresti, iar cel mai mare in Cluj-Napoca, dupa cum arata calculele facute de ZF pe baza datelor furnizate de Imobiliare.ro.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca, din datele existente si din discutiile cu specialisti in sanatate publica, el crede ca Romania se apropie de o „stabilizare a cresterii" numarului de cazuri de COVID-19, „incat saptamana viitoare sa putem sa incepem…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor intra in online. “Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei – Ministerul…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 1.497 de persoane infectate cu Covid-19. Numarul continua sa creasca pentru a treia zi consecutiv. 86 de cazuri sunt din Timiș. La nivel național au fost raportate 37 de decese. La Timișoara rata crește dupa mult timp, de la 0,9 la mie la 0,94/1000…

- In ultimele 24 de ore, inundațiile au facut pagube in 33 de localitați din 11 județe, in Romania. Autoritațile deja au intervenit in gospodariile celor care au devenit victimele viiturilor.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca la nivel national, sambata, sunt ocupate 948 de paturi la terapie intensiva cu pacienti bolnavi de COVID-19, fata de peste o mie cu o zi inainte. Sambata, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.579 de paturi…