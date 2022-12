Stiri pe aceeasi tema

- Stimati cetateni, In vederea implicarii publicului in etapa elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal, va aducem la cunostinta ca U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU cu sediul in mun. Buzau, Piața Daciei, nr. 1 a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal…

- Operatorul care se ocupa de activitatea de deszapezire din Timișoara a intervenit in aceasta dimineața cu 5 autoutilitare, fiind utilizate 37 de tone de sare pe mai multe artere rutiere. Primaria cere cetațenilor, instituțiilor publice, firmelor, persoanelor juridice și asociațiilor de proprietari sa…

- In cateva zile pleaca spre Timișoara primele patru autobuze electrice din contractual realizat de Ministerul Dezvoltarii. Restul de 40 ajung la Timișoara in urmatoarele luni, a anunțat primarul orașului, Dominic Fritz. Toate sunt cumparate cu fonduri europene in urma unui proiect derulat la nivel național…

- Se anunța noi investiții și un nou complex rezidențial in București. Grupul imobiliar ar putea dezvola nu mai puțin de 750 de apartamente pe amplasamentul pe care are intenția sa-l achiziționeze. Grupul este o prezența importanta in piața, doar in 2015, de exemplu, ivnestind 12 milioane de euro intr-un…

- Intre 2 și 4 noiembrie 2022, de miercuri pana vineri, Conferințele Dilema Veche ajung pentru a doua oara la Timișoara. E o ediție la care conferențiarii invitați vor aborda o tema foarte actuala: „Invaț și dezvaț”. Gazda primitoare a evenimentelor va fi Universitatea de Vest din Timișoara. Conferințele…

- Guvernul a aprobat finanțarea noii arene pe care va juca echipa Farul Constanța, deținuta de Gheorghe Hagi. Capacitatea arenei va fi de 18.000 de locuri, iar durata de proiectare și execuție a lucrarilor este estimata la 28 de luni. Pretul estimat este de aproape 100 de milioane de euro. La Timisoara…

- Peste 100 de studenți și cadre didactice din 9 țari lucreaza in comun la Timișoara pentru dezvoltarea unor soluții inteligente și sustenabile, in cadrul primei reuniuni din Romania a E³UDRES². gazduiește, intre 18 – 21 octombrie 2022, prima reuniune din Romania a E³UDRES², un consorțiu de 9 universitați…

- Conform unui studiu de specialitate, bugetul pe care un chiriaș ar dori sa il aloce pentru o locuința este de 300 de euro in medie pe luna, in vreme ce cumparatorul mediu ar dori sa aloce un buget de 67.500 de euro pentru cumpararea unei locuințe, datele referindu-se la nivel național. Timișoara are…