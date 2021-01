Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important de la Poliția Locala Timișoara! Instituția și-a luat POS, astfel ca amenzile se pot plati cu cardul bancar la sediul instituției, incepand de vineri, 8 ianuarie. Numai ca se renunța la plata in numerar.

- De luni pana vineri, intre orele 08.30 și 21.30, timișorenii amendați de Poliția Locala iși pot plati cu cardul valoarea sancțiunilor la sediului instituției de pe strada Avram Imbroane, numarul 54. De menționat ca masura intrata de azi in vigoare este valabila doar pentru carduri, la sediul poliției…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a amanat, l solicitarea mediului de afaceri, operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN, prevazuta inițial in data de 4 ianuarie, pentru data de ... The post Accesarea registrului electronic…

- Piața energiei electrice se va liberaliza de la 1 ianuarie 2021, insa foarte puțini consumatori casnici știu ca pot cauta oferte avantajoase de furnizare a energiei... The post Consumatorii casnici ar putea plati facturi mult mai mari la energie, cu pana la 26% in vestul tarii, de la 1 ianuarie, daca…

- OMV Petrom si Auchan Retail Romania au inaugurat prima statie modernizata din reteaua Petrom, unde soferii pot plati cu cardul sau cu telefonul direct la pompa, iar spatiul comercial este un magazin MyAuchan, potrivit unui comunicat al companiilor, remis marti AGERPRES. Cele doua companii…

- Pe durata pilotarii sistemului de taxare electronica in transportul public din Chișinau, pasagerii vor putea plati pentru calatorie atit cumparind bilete de la taxator, cit și cu cardul. Pe linga obligatiile de serviciu pe care le aveau pina acum, taxatorii vor ghida pasagerii pentru o acomodare mai…

- Politistii vasluieni au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 de lei cu ocazia unor controale ce au vizat respectarea masurilor de protectie in contextul pandemiei de COVID-19. Printre persoanele amendate, s-au numarat proprietarul unui local in care se desfasura o petrecere…

- Un tanar de 20 de ani din orasul sucevean Siret a primit cea mai mare amenda aplicata vreodata unui sofer din Romania. Politistii au... The post Cea mai mare amenda aplicata vreodata unui sofer din Romania, incasata de un tanar de 20 de ani. Cu ce a gresit si cat va plati appeared first on Renasterea…