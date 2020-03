Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara vor fi realizate procedurile de externare pentru trei pacienți care au fost internați in Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Ultimele 2 rezultate ale testelor...

- Medicii vin cu VESTI PROASTE! Vezi ce se intampla cu cei care s-au vindecat de CORONAVIRUS! Sechelele sunt GRAVE Medicii chinezi vin cu vești foarte proaste chiar și pentru pacienții care s-au vindecat de coronavirus! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Un medic din Timișoara, care a facut parte din echipa care a pus pe picioare cinci pacienți infectați cu coronavirus, dezvaluie care este cea mai buna metoda prin care sa combatem aceasta pandemie. Mai mult, scoate la iveala și tratamentul folosit de doctori pentru a-i trata pe bolnavii de COVID-19,…

- Zi de zi, in Romania, la fel ca in multe alte țari, sunt raportate noi infectari cu coronavirus. Medicii specialiști susțin ca cel mai probabil un vaccin va fi disponibil abia peste un an de zile. Insa, pana atunci, toți cei care au coronavirus primesc tratament simptomatic, in funcție de problemele…

- Adolescenta este colega de clasa cu baiatul care a fost testat pozitiv in urma cu doua zile. Un alt licean a ajuns dupa-amiaza la spital cu febra și tuse. Medicii l-au izolat și așteapta rezultatele analizelor.

- Un barbat de 36 de ani din Wuhan, externat din spital dupa ce s-a vindecat de coronavirus, a decedat, relateaza South China Morning Post. Acesta a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii in Wuhan,...

- Panica iraționala pentru coronavirus in timp ce ieșenii mor pe capete din cauza gripei. Alte mii de pacienți au fost diagnosticați cu pneumonie și viroze respiratorii. Medicii ieșeni susțin ca atenția este poziționata greșit. Noul coronavirus nu a provocat niciun deces in Romania pana in acest moment.…

- 45 de pacienți cu coronavirus s-au vindecat in Italia, au transmis autoritațile. Bilanțul epidemiei ramane insa ingrijorator: joi, decesele au ajuns la 17, iar numarul persoanelor infectate a depașit 650.