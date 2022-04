Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a acordat un titlu onorific celei de-a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, responsabila de atrocitațile din Bucea. Decretul a fost semnat de catre liderul de la Kremlin, pentru „acțiunile exemplare” ale personalului militar. Bucea este acum scena celui…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-un interviu acordat CNN , ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a avertizat ca Putin ar putea…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Oficialii americani avertizeaza ca Moscova a inceput in ultimele zile sa recruteze luptatori straini antrenați pentru confruntari in zone urbane pentru a acționa de partea sa in luptele care urmeaza sa se teama pe strazile marilor orașe din Ucraina unde armata și voluntarii vor opune rezistența, relateaza…

- Parlamentul Finlandei urmeaza sa dezbata marti o petitie civila pentru organizarea unui referendum privind aderarea tarii la NATO, a informat luni seara prim-ministrul Sanna Marin, citata de AFP. Petitia a intrunit luni cele 50.000 de semnaturi necesare pentru sesizarea Parlamentului. Partidele politice…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ”nicio indoiala” asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva…