La teatru cu familia și prietenii. Incepand de marți, 11 august 2020, Teatrul de Papuși „Prichindel” da startul unui nou proiect intitulat: La teatru cu familia și prietenii. Așa cum reiese și din titlu, o familie poate invita prietenii copiilor pentru a petrece o seara frumoasa vizionand un spectacol de teatru cu papuși. Numarul participanților este de maxim 10 persoane. Spectacolele se vor prezenta in fiecare zi de marți, miercuri și joi, in curtea teatrului, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, de la orele 19:00, pe parcursul lunii august. Prețul unui bilet este de 5,50 lei. Primul spectacol pe care vi-l propunem este „O poveste din… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Casa poveștilor” noastre, a Teatrului de Papuși „Prichindel” s-a mutat de ceva timp pe scena mobila a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba din Piața Cetații. Pana acum am oferit publicului doua spectacole, unul cat se poate de proaspat, jucat in premiera in fața publicului pe aceasta scena – „O…

- „Casa poveștilor” noastre, a Teatrului de Papuși „Prichindel”, s-a mutat de ceva timp pe scena mobila a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba din Piața Cetații. Pana acum am oferit publicului doua spectacole, unul cat se poate de proaspat, jucat in premiera in fața publicului pe aceasta scena –…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) atrage atenția ca sunt interzise spectacolele in spații inchise, dupa ce primarul general Gabriela Firea a anunțat, sambata, deschiderea teatrelor din...

- Dragi parinți și copii, in sfarșit ne vom putea bucura impreuna de teatru. Teatrul de Papuși „Prichindel” va fi prezent cu spectacole, in toata perioada estivala, in spațiul amenajat și organizat de Consiliul Județean Alba și Primaria Municipiului Alba Iulia. Scena va fi amplasata in Piața Cetații,…

- Dragi parinți și copii, in sfarșit ne vom putea bucura impreuna de teatru. Teatrul de Papuși „Prichindel” va fi prezent cu spectacole, in toata perioada estivala, in spațiul amenajat și organizat de Consiliul Județean Alba și Primaria Municipiului Alba Iulia. Scena va fi amplasata in Piața Cetații,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” va transmite luni, 1 iunie 2020, incepand cu orele 12.00, pe pagina noastra de facebook, spectacolul-premiera „O poveste din lumea papușilor”. Cu siguranța ne vom reintalni la un moment dat și in sala de spectacol, dar pana atunci am ținut sa va oferim acest…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” va transmite luni, 1 iunie 2020, incepand cu orele 12.00, pe pagina noastra de facebook, spectacolul-premiera „O poveste din lumea papușilor”. Cu siguranța ne vom reintalni la un moment dat și in sala de spectacol, dar pana atunci am ținut sa va oferim acest nou spectacol,…

- Guvernul Orban se reuneste, joi, in sedinta, de la ora 19.00, pentru a stabili, prin Hotarare de Guvern, noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare dupa data de 1 iunie. Potrivit unor surse guvernamentale, Executivul va da drumul teraselor. Plajele insa raman inchise pana in 15 iunie. Tot astazi…