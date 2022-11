Stiri pe aceeasi tema

- Romexpo organizeaza, in perioada 10-13 noiembrie, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism, Targul de Turism al Romaniei - editia de toamna.

- Pactul pentru Fiscalitate (PFP) a lansat, in cadrul unui eveniment gazduit de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, studiul sociologic „Percepții despre Fiscalitatea din Romania”, realizat la comanda PFP de catre Biroul de Cercetari Sociale. Studiul a masurat percepția populației adulte a Romaniei…

- Excelența Sa Philippe Benoit, ambasadorul Regatului Belgiei la București, aflat la Timișoara cu prilejul inaugurarii primului consulat onorific al Belgiei, care ofera servicii belgienilor și firmelor belgiene din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Mehedinți și dorește sa consolideze relațiile…

- Destinatiile lemnului in Romania trebuie sa fie doar doua - energie si industria mobilei - si, personal, n-as scoate din tara lemnul decat sub forma de masa, scaun, pat sau dulap, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR),…

- Principalele obiective ale evenimentului "Turkiye & Romania B2B Meetings" au vizat promovarea relatiilor economice si comerciale bilaterale si identificarea unor oportunitati de afaceri si investitionale de catre firmele participante, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie…

- Numarul atacurilor cibernetice a crescut cu 37,7% in Europa, in perioada 2020 - 2021, o tendinta similara fiind consemnata si in Romania, unde, potrivit specialistilor, au fost inregistrate cu 31% mai multe atacuri cibernetice in 2021 fata de 2020, conform presedintelui Camerei de Comert si Industrie…

- ”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) isi exprima regretul si ingrijorarea privind actuala situatie a companiei Blue Air, care a luat decizia de a-si suspenda zborurile pana luni, 12 septembrie. In prezent, turoperatorii care organizeaza chartere cu avioane Blue Air incearca sa gaseasca…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, luni, la Palatul Victoria, la intalnirea cu reprezentantii comunitatii de afaceri franceze din Romania, organizata de Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania. „Avem nevoie de investitiile franceze in Romania si sunt convins ca si oamenii de afaceri…