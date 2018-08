Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere activitatile circumscrise sarbatorii Sfantului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului si Mitropolitul Tarii Romanesti, se vor dispune restricții de Post-ul TARGOVIȘTE: Restricții de circulație, vineri și sambata, pentru sarbatoarea Sfantului Ierarh Nifon apare prima data in Gazeta…

- Duminica, 10 iunie 2018, s-au desfasurat, sub coordonarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, ceremoniile de resfintire a bisericii Manastirii Dealu, de langa Targoviste. Mii de credinciosi au venit, inca de la primele ore ale diminetii, pentru a participa la Sfanta Liturghie,…

- Sambata, 26 mai 2018, in Aula Sf. Voievod Neagoe Basarab a Resedintei Mitropolitane din Targoviste, a avut loc, sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, sedinta de constituire a noii Adunari eparhiale, mandatul 20182022, dupa savarsirea slujbei de Te Deum, in Paraclisul…

- Cu ocazia marii sarbatori a Pogorarii Duhului Sfant, numerosi credinciosi au participat, duminica, 27 mai 2018, la Catedrala din Targoviste, la Sfanta Liturghie savarsita de catre Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insotit de catre Parintele Vicar Eparhial, impreuna cu un sobor…

- In ultima saptamana a lunii mai, a acestui an, la Seminarul Teologic Sf. loan Gura de Aur din Targoviste, sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, s-a desfasurat examenul de atestare a cunostintelor profesionale, pentru elevii clasei a XII-a, specializarea teologie-pastorala,…

- In cadrul parteneriatului dintre Catedrala din Targoviste si Liceul Voievodul Mircea, cu binecuvantarea inaltpreas-fintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, marti, 22 mai 2018, Pr. Aurelian Agafitei si Pr. Stefan Voicu, au organizat un pelerinaj cu un grup de 16 elevi ai liceului, insotiti…

- Noua detinuti care executa pedeapsa in regim inchis in Penitenciarul Margineni, insotiti de preotul capelan al unitatii Savin Lita au participat la un pelerinaj la Manastirea Stelea din Targoviste.