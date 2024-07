La summitul de la Washington, SUA: S-a semnat Scrisoarea de Intentie pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militara intre Romania, Bulgaria si Grecia

Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a semnat miercuri, 10 iulie, in cadrul unei ceremonii desfasurate in marja Summitului de la Washington, Scrisoarea de Intentie pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militara intre Romania, Bulgaria si Grecia, potrivit MApN."Aceasta initiativa marcheaza un progres semnificativ in intarirea capacitatilor de aparare si descurajare ale NATO in regiune", transmite MApN, intr un comunicat.In contextul Summitului NATO de la Vilnius din 2023, s a ...