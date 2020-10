Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prevenirea cazurilor de intoxicatii cu ciuperci otravitoare, unele soldate cu deces, Direcția de Sanatate Publica Bacau recomanda populatiei urmatoarele: – evitati consumul de ciuperci/bureti procurate de la comercianti care nu pot face dovada avizului fito-sanitar, – evitati culegerea si consumul…

- Sambata, 10 octombri, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau, județul Maramureș, au desfașurat o acțiune in zona de responsabilitate, pe linia combaterii contrabandei cu țigari. ”Astfel, in jurul orei 12.00, lucratorii noștri au observat, pe direcția localitații…

- Zece politisti de frontiera de la sectorul Halmeu, de pe frontiera cu Ucraina, sunt confirmati cu COVID-19, fiind desfasurata o ancheta epidemiologica, au precizat reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, marti, pentru AGERPRES."La nivelul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera din Dorohoi au depistat și predat autoritaților ucrainene o familie formata din trei cetateni afgani, care a incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina, pe la frontiera verde.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus au depistat și reținut trei cetațeni din Algeria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza au fost preluate de autoritațile ucrainene, in baza acordului de readmisie, in vederea dispunerii…

- Mai mulți moldoveni au ramas blocați la granița dinte Ucraina și Ungaria. Ar fi vorba despre cel puțin 12 autocare și circa 600 de pasageri, care deja de patru zile iși petrec nopțile in vama. Oamenii spun ca in tot acest timp nu au primit nici macar apa sau mincare, iar firma de la care au procurat…

- Trei cetațeni moldoveni au fost reținuți la frontiera moldo-romana, fiind banuiți de contrabanda de țigari. Cazul a fost inregistrat pe 3 septembrie, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Leușeni-1 (RM) și, respectiv a Sectorului Politiei de Frontiera Husi (RO).

- Un barbat a amenințat ca arunca in aer o banca din Kiev, Ucraina, a transmis Ministerul ucrainean de Interne, conform Le Figaro. In cele din urma, suspectul a fost prins. Incidentul a avut loc intr-o banca dintr-un complex de birouri aflat in centrul capitalei ucrainene. Autorul amenințarilor e un barbat…