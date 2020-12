La Stampa: ONU elimină canabisul de pe lista substanțelor nocive Organizația Națiunilor Unite (ONU) a recunoscut oficial, miercuri, proprietațile medicinale ale canabisului, într-un vot exprimat la Viena de catre statele membre în timpul Comisiei Națiunilor Unite pentru Droguri (CND), organul executiv pentru politica privind drogurile, scrie cotidianul italian La Stampa, citat de Rador.



Pe ordinea de zi se afla votul pentru șase recomandari pe care Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) le-a adoptat în urma cu câțiva ani și care doreau mutarea canabisului în cele patru tabele care din 1961 au clasificat plantele și derivații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

