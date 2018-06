Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorul Romanii au talent 2018: Dupa patru ore tensionate, numele lui Emil Rengle a fost strigat de doua ori. Tanarul care a impresionat prin momentul pregatit a cucerit atat marele premiu, de 120 de mii de euro, cat și premiul de originalitate. Dupa o seara cu emotii, in care pe scena…

- Liderii Coreei de Nord si ai Coreei de Sud s-au intalnit in zona demilitarizata dintre cele doua tari, scrie BBC potrivit News.ro . Este a doua intalnire intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong-un din ultimele luni. Cele doua tari continua eforturile de a organiza…

- Pompeo a mai fost in Coreea de Nord in week-endul de Pasti, cand era inca director al CIA. In afara vointei de "a fixa cadrul care sa permita sa se faca din summit un succes", secretarul de stat ar putea sa fi purtat negocieri pentru eliberarea a trei americani detinuti in Coreea de Nord, ceea ce ar…

- Benjamin Netanyahu încearca sa-l convinga pe Donald Trump sa rupa acordul cu Iranul, însa el nu a prezentat nici o dovada cum ca Iranul ar fi violat acordul, scrie The Economist, citat de Rador.

- A fost una dintre cele mai faimoase prezentari in PowerPoint din istorie. „De natura a schimba jocul”, „foarte semnificativa” și „dramatica”, așa au calificat-o consilierii premierului israelian Benjamin Netanyahu. Pentru mulți dintre cei care au vazut-o nu a fost dezamagitoare, potrivit The Economist…

- Iranul a avertizat ca este gata "sa-si reia in ritm sustinut" programul vizand productia armamentului nuclear in cazul in care presedintele Trump retrage Statele Unite din acordul care a dus la stoparea programului in 2015. Declaratia pare sa fie calculata pentru a complica pregatirile dlui Trump in…

- Bulgaria pare a fi cel mai notabil reprezentant al unei probleme care ar putea sa afecteze Europa in secolul al XXI-lea: colapsul demografic. Marele dezechilibru dintre piramida demografica și rata scazuta a natalitații (1,6 copii per femeie) va face ca numarul locuitorilor ''Batranului Continent'',…

- Felicitandu-l pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa, presedintele Trump a ignorat, marti, avertismentele directe ale consilierilor sai pentru probleme legate de securitate nationala, inclusiv o nota din mapa cu informatiile zilei in care era scris cu majuscule "NU-L FELICITATI", dupa…