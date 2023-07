Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean se apropie de finalizarea lucrarilor de construire a podului peste raul Someșul Mic din Bonțida. In acest fel, intregul tronson al drumului județean 161, care pornește din DN 1C și ajunge pana in proximitatea Castelului Banffy, va fi pe deplin pregatit și deschis circulației publice…

- Salile și pereții Institutului de Arte Plastice pentru baieți, din Bagdad, s-au transformat in expozitii de arta. Acolo se regasesc picturi si caligrafii ale elevilor si studentilor realizate pe parcursul carierei lor academice.

- Un strain caruia i s-a refuzat intrarea in Republica Moldova a deschis focul, vineri, pe Aeroportul International Chisinau, a anuntat politia moldoveneasca. Purtatorul de cuvant al politiei, Diana Fetko, a declarat ca politia se afla deja la Aeroport si ca zborurile au fost intarziate. Aeroportul din…

- Cel putin zece persoane au fost ucise si noua au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma la o cursa de masini in statul Baja California, in nordul Mexicului, au anuntat sambata autoritatile, conform AFP, citat de news.ro.Impuscaturile au avut loc in orasul Ensenada. In jurul orei locale 14.18,…

- Fac parte dintr-un neam ales, se zice Fac parte dintr-o spița de eroi, Dar neamu-a capatat un beteșug – Scoate la suprafața doar gunoi Aveam, sub Ceaușescu, stramb dosarul Bunicul meu fusese liberal Și pentru c-a luptat la Marașești L-au gasit tocmai bun pentru Canal Ne-au ocupat acum americanii…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța ca a terminat urmaririi penala in dosarul penal de invinuire pentru pregatirea dezordinilor in masa a celor șapte barbați reținuți in ziua de sambata, 11 martie curent.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca actiunile ucrainenilor ”vor fi puternice”, fiind facute pregatiri in acest sens. ”Si de abia asteptam livrarile de arme promise de partenerii nostri. Aducem victoria cat mai aproape posibil”, adauga el. Zelenski subliniaza ca obiectivul Ucrainei de…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești au finalizat verificarile privind activitațile de transport material lemnos efectuate de catre doi barbați din comuna Davidești, care nu au calitatea de transportatori autorizați pentru aceasta activitate. In urma verificarilor efectuate in aplicația…