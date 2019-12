Stiri pe aceeasi tema

- Scandal fara precedent pe 20 de milioane de euro. Atribuirea unei licitații cu fonduri europene catre aceeași firma cu probleme a ajuns sa fie contestata de catre unul dintre participanți. La mijloc ar fi vorba de numeroase nereguli in analiza documentației. Caștigatorul procedurii s-a ales cu un nou…

- Procurorii DIICOT au clasat acuzațiile penale asupra Rompetrol Rafinare și au ridicat majoritatea masurilor asiguratorii impuse pe 6 mai 2016 asupra bunurilor companiei, potrivit unei Ordonanțe de clasare a DIICOT. Rompetrol Rafinare era anchetata pentru o așa-zisa "datorie istorica" fața de statul...

- Tribunalul Bucuresti a amanat, luni, pentru 16 decembrie, sentinta in prima instanta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la Judecatoria…

- Tribunalul Maramureș a pronunțat, joi, sentința pe fond in dosarul in care au fost inculpați pentru fapte de corupție foștii șefi din IPJ Bistrița-Nasaud – Ioan Ovidiu Mureșan, fost inspector șef al instituției, Roberto Hasnaș, fost șef al Poliției Rutiere Bistrița-Nasaud și Leon Cloșca, fostul comandant…

- Doua persoane - un barbat si o femeie - au fost retinute de politisti, in dosarul privind decontarile ilegale de la Spitalul Judetean Ilfov. "Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore un barbat si o femeie cu varste de 47 de ani si, respectiv, 56 de ani.…

- Timp de 7 luni, multe ipoteze si premonitii cutremuratoare au circulat in spatiul public privind moartea designerului Razvan Ciobanu. In urma cercetarilor, dosarul a fost clasat, procurorii ajungand la concluzia ca nimeni nu se face vinovat de tragedie.

- In luna aprilie a acestui an, Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un cumplit accident de mașina, produs in Sacele. La 7 luni de la tragicul eveniment, ancheta se pare ca a ajuns la final și dosarul morții regretatului designer a fost clasat.

- Tragedie fara margini pentru o familie de romani din Germania. O tanara mama de doar 20 de ani si fiul ei de patru ani au murit, dupa ce masina condusa de tatal copilului a lovit in plin un copac.