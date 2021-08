La Spitalul Orășenesc „Dr.Alexandru Borza”Abrud se efectuează analize medicale decontate de Casa Județeana de Asigurări de Sănătate Alba Analize medicale decontate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Alba la Spitalul Orașenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud La Spitalul Orașenesc „Dr.Alexandru Borza”Abrud se efectueaza analize medicale decontate de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Alba Laboratorul de analize medicale al Spitalului din Abrud este acreditat RENAR din 2020. Abrud, 17 august 2021. Incepand de astazi, laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Orașenesc Dr. Alexandru Borza Abrud efectueaza analize medicale pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, analizele… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

