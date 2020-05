La Spitalul Județean de Urgență Reșița, 45% din locurile rezervate pentru COVID-19 sunt ocupate In momentul de fața, la Spitalul Județean de Urgența Reșița sunt internați doar 9 pacienți diagnosticați cu COVID-19. In afara de aceștia, insa, in secțiile rezervate COVID-19 mai sunt tratate peste 20 de persoane suspecte de a fi infectate cu coronavirus, in cazul carora nu exista, deocamdata, o confirmare pozitiva. La Spitalul Județean de Urgența Reșița, desemnat de Ministerul Sanatații spital suport pentru COVID-19, au fost amenajate, potrivit datelor furnizate de DSP, 71 de locuri, dintre care 37 pentru pacienții confirmați pozitiv (5 la ATI) și 34 pentru cazurile suspecte de COVID-19 (6 la… Citeste articolul mai departe pe resita.ro…

Sursa articol si foto: resita.ro

