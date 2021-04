„La spital oamenii se contaminează”. Ce relata anul trecut o studentă captivă în Wuhan (VIDEO) “Azi dimineața au adus legume. Eu am ajuns dupa amiaza și deja nu am mai gasit nimic. Carnea, la fel, lipsește. Exista teama ca nu vom mai avea ce manca. Cu apa la fel, e complicat. Apa de la robinet nu e potabila in China, trebuie fiarta…”. Astfel sunau, in ianuarie anul trecut, relatarile lui Amelie Chapalain studenta la relații internaționale la Universitatea din Wuhan, de patru ani. Ea se afla chiar in “Orașul coronavirusului” și posta pe contul sau de Instagram imagini cu viața cotidiana de acolo. In imaginile postate de Amelie apareau strazi și magazine de alimente aproape goale. Cele mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

