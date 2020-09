Stiri pe aceeasi tema

- Amatorismul administrației Nicolae Robu a atins cote nebanuite, reiese din ultimul raport al Curții de Conturi dupa controlul facut la Primaria Timișoara. Auditorii au constatat ca in cazul transformarii Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT) in Societatea de Transport Public Timișoara SA (STPT)…

- Societatea CET Govora SA anunta oprirea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum la toti consumatorii din Municipiul Ramnicu Valcea, in perioada 01.09.2020, ora 0:00 ÷ 03.09.2020, ora 16:00, pentru realizarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva la reteaua…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 715 din 8 august a fost publicata Legea nr. 168 2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei…

- Un corespondent județean de la știrile PROTV a fost astazi la Carei pentru a lua la cunoștința despre semnalarile societații civile in ce privește mirosul pestilențial ce invaluie municipiul Carei fara ca autoritațile sa intervina. Faptul a fost semnalat pe pagini de socializare. In tot acest timp continua…

- Amenintarile online intre soti sau parteneri, actuali sau fosti sunt incriminate de Legea impotriva violentei domestice. Modificarile legislative fac referire si la "accesul ilegal de interceptare a comunicatiilor si datelor privateldquo;. Legea violentei domestice defineste violenta, indiferent daca…

- Controale la terase, societați comerciale și in trafic au continuat și duminica, 5 iulie. Acestea au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Acțiunea de la sfarșitul saptamanii trecute a fost organizata in sistem integrat, sub autoritatea prefectului.…

- Liderul Sindicatului Transpublic din Societatea de Transport Bucuresti, Valer Ciobanescu, a fost concediat de conducerea companiei dupa ce a semnalat nereguli in mentenanta defectuoasa a mijloacelor de transport in comun, scrie Epoch Times.