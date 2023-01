Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Bogdan Oprea, managerul Policlinicii MedTotal de pe Str. 1 Decembrie, a vorbit despre planurile instituției in 2023. Intre acestea – și Centrul de Pediatrie NOV KIDS care este finalizat și va funcționa in zona Decebal. Centrul de pediatrie NOV KIDS se va deschide in curand, fiind amenajat in zona…

- Toti pacientii care se prezinta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina sunt testati pentru depistarea SARS-CoV-2 iar in functie de simptomatologie, unii sunt testati si pentru gripa, a declarat, luni, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale, Angela Nicolae.…

- „Incepand de astazi, functioneaza punctul de triaj UPU, unde sunt testati cu teste rapide pentru depistarea SARS-CoV-2 toti pacientii care se prezinta la UPU. Totodata, in functie de simptomatologie, pacientii sunt testati si pentru gripa, cu test rapid”, a spus Angela Nicolae, managerul unitatii medicaleManagerul…

- Durere nemarginita pentru o familie din Brașov! Un copil de numai trei ani a murit in timp ce era internat la spitalul de pediatrie. Gripa face a treia victima in Romania.Copilul a fost adus pe 2 ianuarie la sectia de Urgente a Spitalului de pediatrie din Brasov, insa medicii spun ca a venit destul…

- Pacienții din spitalele brașovene vor avea parte de o supriza de sarbatori. Ei vor primi un meniu special de Craciun. „In perioada Craciunului, pacientii spitalelor vor beneficia de un meniu imbunatațit oferit de firma de catering AMRITA COM. Noi preparam masa pentru pacienții Spitalului Județean, ai…

- Pentru al doilea an la rand, Facultatea de Medicina Veterinara de la Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV), ofera consultatii gratuite pentru animalele mici, de companie. Acestia deruleaza o campanie dedicata preventiei, argumentand ca, adesea, profilaxia este mai…

- Fara o fisa medicala pentru permis, nu vei obtine dreptul de a conduce o masina pe drumurile publice din Romania. De acest document ai nevoie, de asemenea, atunci cand carnetul de conducere a expirat, a fost pierdut, deteriorat sau furat si trebuie reinnoit. Analizele necesare pentru obtinerea permisului…

- CARANSEBEȘ – Anunțul a fost facut chiar de conducerea Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC), instituție pentru care ambulatoriul integrat reprezinta o importanta sursa de venituri! Cabinetele din ambulatoriul integrat funcționeaza in spațiile fostei policlinici, care au fost renovate cu…