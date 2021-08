La Sîngera a fost inaugurat un stadion modern In localitatea Singera a fost inaugurat un stadion modern. Proiectul a fost implementat de Primaria orașului Singera cu contribuția Primariei municipiului Chișinau, Federației Moldoveneșeti de Fotbal și a unui agent economic din localitate. Terenul de fotbal are dimensiunea de 50X30 metri. Aici a fost montat gazon artificial, intreaga zona a fost ingradita cu gard si plasa și a fost instalata c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

