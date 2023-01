Stiri pe aceeasi tema

- ”In intervalul orar 8:00-11:55 telegondola Sinaia nu a functionat pe tronsonul cota 1400-2000 din cauza depunerilor de gheata si chiciura in zona rolelor, a cablului si pilonilor. La incercarea de degivrare, doua role s-au spart si au fost inlocuite. In toata aceasta perioada, la baza din Sinaia au…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat o amenda de 15.000 de lei dupa problemelor de luni de la telegondola Sinaia, unde oamenii au stat ore in șir la coada ca sa ajunga pe partie, anunța instituția printr-un comunicat. Instalația care face legatura intre cota 1400 si…

- Acțiune ampla a polițiștilor locali in transportul in comun, la Timișoara. Au fost verificate 40 de mijloace de transport și stațiile acestora. Oamenii legii au constatat zeci de nereguli și au dat amenzi.

- ”Zece mii, doua zeci de mii/ Pentru mine-s jucarii/ Unde merg eu nu merg toți/ Acolo-s doar mafioți”, iși canta huzurul Jador pana ca hoții sa-l lase hoții fara bani. Vedeta muzicii de petrece iși plange acum situația, nu in fața ”mafioților” pe care ii canta ci in fața ofițerilor de poliție. Solistul,…

- De peste 15 ani, Andra Maruța (36 de ani) este una dintre cele mai populare soliste de la noi. Artista care a petrecut mai mult de jumatate din anii sai pe scene, in sali de repetiții ori pe platorile emisiunilor de televiziune, nu ascunde faptul ca, dupa așa cariera, are o situație financiara buna.…

- Oamenii aflați la o petrecere de Revelion, din Belgrad, au avut parte de o surpriza neplacuta, atunci cand clubul in care se aflau a inceput sa se scufunde, cu puțin timp dupa 12 noaptea. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale. „Mi-a fost frica pentru viața mea. Așa trebuie sa se fi simțit și…

- Ancheta a polițiștilor ajunsa la final. Oamenii legii au reușit sa-i prinda pe cei doi barbați care la finalul lunii trecute au furat poșeta unei femei, in Piața Victoriei din Timișoara, iar apoi au scos bani de pe cardul victimei. Primul dintre infractori, in varsta de 49 de ani, a fost prins in 3…

- Din ce face bani acum Dorian Popa. Artistul a lasat muzica deoparte. Dorian Popa a lasat deoparte partea artistica și a inceput sa faca bani din cu totul alt domeniu. In prezent, Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați vloggeri din țara noastra. Are peste doua milioane de abonați atat pe Youtube,…