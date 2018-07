Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Copiilor Vaslui Ediția din acest an a Festivalului Internațional de dans și gimnastica “Prietenia” s-a desfașurat sub sigla Centenarului Marii Uniri și a adus pe scena Teatrului de Vara aproape 2.000 de copii și adolescenți din țara și din strainatate. Timp de doua zile, Teatrul de Vara din…

- Directorul muzical al Disneyland Paris, Vasile Sirli, si presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), Constantin Chiriac, se numara printre invitatii Scolii de vara de leadership cultural de la Timisoara, care va avea loc in perioada 1-7 iulie si in cadrul careia se va vorbi…

- Casa de Cultura ,,Carsium" Hirsova a gazduit Festivalul ndash; Concurs Regional ,,Primavara dobrogeana, primavara de folclor", initiat si desfasurat de Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu" Hirsova sub auspiciile aniversarii Centenarului Marii Uniri, cuprins intr un amplu program de activitati culturale de…

- A debutat Festivalul Internațional de Folclor pentru Tineret ”Am fost ș-om fi” Dupa mesajele oficialitaților au luat cuvantul prof. Ioan Muntean, director al Clubului Copiilor Sighetu Marmației, Marinel Petreuș, directorul Școlii Populare de Arta ”Liviu Borlan” și Ana Moldovan, inspector școlar general,…

- Anul acesta Romania este in sarbatoare. Diferite instituții și oficialitați s-au reunit a pune la cale tot felul de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. La Codlea, week-end-ul acesta, pe 04, 05 și 06 Mai 2018 localnicii și turiștii se vor bucura de muzica buna. Continua cel…

- Scriitoarea Angela Furtuna va participa oficial, alaturi de alți 57 de poeti din 18 tari, la cea de-a V-a editie a Festivalului International "Poezia la Iasi", eveniment ce se va desfașura, in perioada 19 – 27 mai, in cadrul Festivalului Internațional al Educației și al ...

- Scriitoarea suceveana Angela Furtuna a anunțat ca, și-n acest an, este invitat oficial la Festivalul Internațional „Poezia la Iasi”. Ea a menționat, intr-un comunicat, ca evenimentul se va desfasura, in perioada 19-22 mai, in cadrul Festivalului Internațional al Educației și al manifestarilor dedicate…

- Sambata, 21 aprilie, președintele CJ Argeș, Dan Manu, și vicepreședintele Simona Bratulescu au primit vizita unei delegații oficiale din Grecia, din regiunea Nikaia Renti. Delegația a fost condusa de catre Ioannis Markos, consilierul economic si comercial al Ambasadei Greciei in Romania și primarul…