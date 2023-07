Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in Germania sau Olanda a fost testat, in premiera pentru țara noastra, Mediasul testeaza amestecul de gaz și hidrogen pentru rețele și aparate casnice. Proiectul se desfașoara in doua etape. Prima etapa a proiectului pilot 20HyGrid a inceput joi, 8 iunie, in poligonul Centrului de Instruire…

