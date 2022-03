La sfârşitul lunii martie, România trece la ora de vară In acest an, Romania trece la ora de vara, in noaptea de sambata spre duminica, 26 spre 27 martie 2022, astfel ca vom dormi mai putin cu o ora. In prezent, ora de vara se aplica in fiecare an, in ultima duminica din martie (ora 03:00 devine 04:00), si in ultima duminica din octombrie (ora 04:00 devine 03:00). Unii specialisti considera ca schimbarea orei poate avea consecinte negative din punct de vedere al sanatatii pe termen lung. Mai mult, atat cadrele sanitare, cat si expertii in domeniul medicinei sustin ca schimbarea orei poate afecta organismul persoanelor care sunt nevoite sa treaca de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

