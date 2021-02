Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat luni postul Nasul TV cu o amenda de 15.000 de lei din cauza incalcarii legislatiei audiovizuale referitoare la informarea corecta si la evitarea folosirii unui limbaj injurios, la doar cateva zeci de minute distanța de la prelungirea licenței de emisie.

Intrunit in sedinta publica, CNA a analizat monitorizarile emisiunilor postului Nasul TV difuzate in perioada 1 - 15 ianuarie, realizate in urma unor reclamatii si a decis sanctionarea televiziunii cu o amenda de 15.000 de lei din cauza incalcarii legislatiei in cadrul editiilor din 7…