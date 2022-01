Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 12 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Prahova, cu sprijinul reprezentantilor R.A.R., au desfașurat o acțiune cu forțe marite pe drumurile naționale ale județului, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere și sanctionarea celor care nu respecta normele traficului…

- De la inceputul campaniei de vaccinare, la nivelul judeþului s-au administrat 615.354 doze de vaccin N. Dumitrescu Chiar si in contextul valului cinci al pandemiei si al tendintelor destul de alarmante despre care se vorbeste, populația din țara noastra ramane in continuare reticenta in ceea ce privește…

- Pompierii militari intervin duminica dimineata pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din nordul si centrul judetului, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, pana acum, fiind anuntate inundatii in patru locuinte din trei localitati."Sunt patru solicitari la care intervenim…

- Aproape o suta de angajati din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au desfașurat duminica, 5 decembrie a.c., pe raza oraselor Ploiesti, Sinaia, Baicoi, Breaza, Boldesti-Scaeni, Valenii de Munte si Mizil, actiuni pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara și a…

- N. Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca Romania inregistreaza cele mai mari modificari demografice din Europa, de la an la an numarul locuitorilor fiind din ce in ce mai redus. Situația este valabila inclusiv la nivelul județului Prahova, iar confirmarea este data chiar de catre statistici.…

- N. Dumitrescu Incepand de ieri, Ploieștiul a trecut in scenariul galben in ceea ce privește efectele pandemiei, dupa ce, luni bune, in fața sediului primariei, a fluturat steagul roșu Covid-19, prin intermediul caruia locuitorii orașului, dar și toți cei care trec prin zona, sunt informați in privința…

- • La sfarșitul acestei saptamani, la Ploiești are loc maratonul de administrare pentru rapel N. Dumitrescu Conform informațiilor postate pe pagina de facebook a Platformei naționale de informare cu privire la imunizarea impotriva noului virus, in opt localitați prahovene, rata de vaccinare cu cel puțin…

- Controale intense in zone importante din Prahova Pe tot parcursul zilei de ieri, polițiștii prahoveni au acționat in colaborare cu celelalte structuri, in sistem integrat, privind verificarea respectarii normelor legale impuse in contextul pandemic actual. In total au fost desfașurate…