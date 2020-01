Ultima tara care a aderat la UE in 2013, Croatia preia presedintia rotativa a Uniunii Europene in aceasta miercuri, 1 ianuarie, pentru sase luni. Guvernul croat spera in special sa integreze tara cat mai repede in spatiul Schengen, vital pentru industria sa turistica, si in zona euro. Dar pentru multi dintre croati, beneficiile aderarii se lasa inca asteptate, comenteaza publicatia Ouest-France. Croatia preia presedintia rotativa a UE intre doua tururi ale alegerilor prezidentiale, care urmeaza sa decida la 5 ianuarie intre conservatoarea aflata la sfarsit de mandat Kolinda Grabar -Kitarovic si…