La Sărbatoarea Ambulanţei s-a strigat criminalilor. Reportaj de la o festivitate forţată şi de faţadă Ieri, in fata Palatului Culturii, Iasul a fost gazda unui festival trist: peste 500 de lucratori de pe ambulantele din toata tara s-au strans in capitala Moldovei pentru a sarbatori 116 ani de la infiintarea Serviciului de Ambulanta din Romania. Federatia Nationala Sindicala Ambulanta a dorit, probabil, organizarea unor festivitati care sa arate respectul tarii in fata oamenilor care au lucrat si ture de 48 de ore incontinuu in perioada pandemiei, care au fost in prima linie chiar si cand guvernantii anuntau ca „virusul a fost infrant". La Iasi insa a ramas doar o parada a ambulantelor aduse… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

