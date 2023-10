Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2030, planificam sa vindem doar autoturisme complet electrice, iar pana in 2040 ne propunem sa fim o companie neutra din punct de vedere climatic. Aceasta ruta clara spre electrificare totala reprezinta unul dintre cele mai ambițioase planuri de transformare ale oricarui producator auto tradițional.…

- Președintele Klaus Iohannis ar fi acceptat invitația președintelui maghiar Katalin Novak de a efectua o vizita oficiala in Ungaria, prima din cele doua mandate ale sale, conform unor surse citate vineri de Antena 3.Șeful statului urmeaza sa se deplaseze astfel la Budapesta la inceputul lunii octombrie,…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii Alexandru Rafila, urmand ca votul sa fie dat miercuri. Motiunea, intitulata „Ministrul Rafila – turistul lenes si cinic care lasa Romania fara spitale”, este semnata de 56 de deputati USR si ai partidului Forta Dreptei.Initiatorii…

- Gabriela Ruse, a 166-a jucatoare a lumii, devine cea de-a cincea jucatoare din Romania prezenta pe tabloul principal de la US Open. Bucureșteanca a ieșit invingatoare și din ultimul tur al calificarilor de la New York, dupa ce a trecut in doua seturi de ucraineanca Dayana Yastremska (23 de ani, #111…

- De la inceputul sezonului de vara, la nivelul județului Arad, doua persoane și-au pierdut viața la scaldat. De cele mai multe ori, astfel de tragedii... The post Doua persoane și-au gasit sfarșitul la scaldat, in județul Arad, de la inceputul verii. Ce recomanda pompierii aradeni pentru evitarea unor…

- China exprima puternica nemulțumire fața de insistența autoritaților SUA de a aranja tranzitul oficialului Partidului Democratic Progresist (DPP), Lai Ching-te, prin New York, condamnand ferm acest fapt, transmite Ministerul chinez de Externe. Lai Ching-te a efectuat, sambata, oprire de tranzit in New…

- Un caștigator norocos se afla in posesia unui bilet la loteria Mega Millions din Statele Unite care ii va aduce un premiu in valoare de 1,58 miliarde de dolari, acesta fiind cel mai mare caștig din istoria jocului, informeaza miercuri Reuters. El a nimerit toate cele șase numere la extragerea loteriei.Caștigatorul…

- Patru din zece romani au calatorit in strainatate, in ultimul an - 90% au ales Romania. Patru din zece romani au calatorit in afara tarii, in ultimul an, iar o pondere similara (43%) prefera sa calatoreasca in scopuri bine definite, cu timp si buget limitat, arata datele unui studiu de specialitate,…