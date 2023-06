Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din judetul Galati si din zonele limitrofe pot fi tratati, de acum, in Compartimentul de Primiri Urgente al Spitalului Clinic de Urgenta de Pediatrie „Sf. Ioan”, inaugurat astazi. Pentru realizarea cladirii, dar si pentru dotari si aparatura moderna au fost folositi bani europeni, accesati de…

- Echipajul aero–medical SMURD a efectuat o operațiune de transportare de la Vulcanești spre mun. Chișinau a unui copil in varsta de 4 ani, care se afla in coma de gradul I, scrie Ziarul de Garda . Astfel, in seara zilei de 22 iunie ora 19:14 in R. Moldova a avut loc o operațiune aero-medicala SMURD pentru…

- Lucrarile la noul stadion din Timișoara ar putea incepe intr-o scurta perioada. Dupa ce stadionul „Dan Paltinișanu” a fost inchis din cauza unor probleme cu nocturna, acesta urmeaza sa fie demolat pentru a lasa locul unei arene ultramoderne. Se pregatește un nou stadion la Timișoara Alin Nica, președintele…

- Președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat ca a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru noul stadion care va fi construit pe locul actualului „Dan Paltinișanu” din Timișoara. CJT a primit documentația aferenta studiului de fezabilitate in ultimele zile ale anului trecut, cu noua luni intarziere…

- Navrom Bac anunta ca vineri, 26 mai, intre orele 9:00 – 14:00, va avea loc buncherarea (alimentarea cu combustibil) a navei Oltisoru 3. In consecinta, traversarea Dunarii in punctul de trecere Galati – I. C. Bratianu va fi asigurata de bacul mare Oltisoru 2, care va efectua curse non-stop, fara respectarea…

- Sistemul antigrindina care protejeaza judetul Vrancea si o parte din Galati a fost folosit pentru prima data la acest sfarsit de saptamana pentru a combate acest fenomen care afecteaza culturile agricole. Sezonul de interventie a inceput pe 15 aprilie, dar pana acum nu a fost nevoie de acest sistem.…

- MASTERBUILD – General Contractor & Developer a finalizat pentru dezvoltatorul pan-european VGP un nou spațiu de depozitare de 14.500 mp, localizat in zona Ștefanești-Ilfov. MASTERBUILD, in calitate de antreprenor de specialitate, semneaza lucrarile de structura metalica, fațade și invelitoare. Poziționat…

- In ultimele ore ISU Iasi a intervenit la un numar de 86 situatii de urgenta. Astfel, in intervalul 05.04.2023 ora 08.00 – 06.04.2023 ora 06.00, Inspectoratul pentru situatii de urgenta a intervenit in urmatoarele cazuri: - o interventie pentru transportul unui pacient cu senilata (UTV) la autospeciala…