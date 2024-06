Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria sa, gigantul tehnologic Samsung Electronics se confrunta cu o greva majora a angajaților sai, care va avea loc pe 7 iunie. Sindicatul reprezentind aproximativ 28.000 de angajați, adica 20% din forța de munca a companiei, a anunțat recent ca muncitorii vor intra in greva…

- Unul dintre principalele sindicate de la Samsung Electronics a declansat miercuri prima greva din istoria gigantului sud-coreean din domeniul semiconductorilor si al electronicelor de consum. „Nu mai putem tolera reprimarea muncii, represiunea s

- Samsung Electronics ar putea avea pe 7 iunie prima zi de greva din istoria companiei, dupa ce sindicatul a invitat toți membrii sa protesteze din cauza ca revendicarile salariale nu au fost acceptate.

- Angajații fabricii Vibracoustic Romania din Dej sunt in greva inca de ieri, dupa ce conducerea companiei a refuzat solicitarile muncitorilor de a le majora salariile. Surse din cadrul companiei ne-au informat ca angajații au fost amenințați de cei din conducere cu desfacerea contractului de munca daca…

- ​Cei aproximativ 5.500 de angajați ai producatorului de gaze Romgaz nu au primit prime de Paște in acest an, situația fiind o premiera in istoria companiei. Conducerea societații spune ca nu exista pana acum o baza legala pentru a acorda prime salariaților in acest an, insa Guvernul va aproba in curand…

- Poștașii au incheiat greva și au primit ceva mariri salariale. Activitatea a fost sistata inclusiv in oficiile poștale de la Turda. Compania Naționala „Poșta Romana” anunța ca a ajuns la un acord cu Sindicatul Lucratorilor Poștali din Romania pentru semnarea unui nou Contract Colectiv de Munca. Astfel,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) anunța ca mai mulți angajați ai Poștei Romane vor intra in greva de luni, 1 aprilie, deoarece conducerea companiei nu a acceptat majorarea cu 400 de lei a salariilor și nici creșterea sporului de loialitate. SLPR mai…

- Poștașii intra de luni in GREVA GENERALA. Revendicarile angajatilor Conducerea companiei Posta Romana a anuntat ca a luat, duminica, la cunostinta de decizia Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania de a declansa conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale in data de 1.04.2024, relateaza…