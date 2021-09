Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege, care va permite efectuarea unei evaluari a activitații Procurorului General și, la necesitate, demiterea acestuia inainte de expirarea mandatului, a provocat multe controverse in rindul politicienilor și a comunitații de experți. Saptamina trecuta au avut loc consultari publice cu…

- Proiectul de hotarare privind acordarea de terenuri tinerilor de pana la 35 de ani in baza Legii 15/2003 pentru construcția unor case in Timișoara este pregatit, conform viceprimarului Cosmin Tabara. Edilul ne-a declarat ca documentația nu a intrat pe ordinea de zi la ultima ședința a Consiliului…

- Primaria Alba Iulia anunța ca proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta a intrat in etapa de consultare a populației. Proiectul aduce modificari inclusiv in ceea ce privește prețul. Cetațenii pot aduce sugestii și comentarii…

- Parlamentul a aprobat, in prima lectura, PROIECTUL de modificare a Legii privind piața produselor petroliere, elaborat in vederea inlaturarii carențelor existente in legislația in vigoare care genereaza situații de risc. In lege va fi indicat expres ca prețurile maxime de comercializare cu amanuntul…

- Primaria Cugir va atribui cu titlu gratuit suprafete de teren, unor tineri, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Deocamdata, este vorba despre 17 loturi in suprafața de 400 mp, aflate in localitatea Vinerea, pe strada Codrului. Consiliul Local Cugir a aprobat marți Regulamentul cadru…

- 128 de tineri din Timișoara așteapta de mai bine de patru ani sa iși construiasca o casa. Ei sunt „fericiții” caștigatori ai competiției de dosare organizata de primarie pentru terenuri gratuite, in baza Legii 15/2003. Reprezentanții PMT tot promit ca le impart din martie 2017, dar au aparut tot felul…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicata, Ministerul Afacerilor Interne organizeaza marți, 13 iulie 2021, ora 13.30, dezbaterea publica cu privire la proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa ca a lansat in dezbatere publica proiectul legii descentralizarii care prevede trecerea institutiilor aflate in subordinea sa catre autoritatile locale. "Proiectul legii descentralizarii prevede transferul…