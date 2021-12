Primarul comunei Sag, Alin Rosu, afirma ca in localitatea periurbana s-au extins spatiile de invatamant si urmeaza o extindere a gradinitei si construirea unei crese noi. Mai mult, se construieste in premiera si o sala de sport școlara. Edilul nu este insa total multumit de Flavius Rosu afirma ca, pe langa investitii in infrastructura ... The post La Sag se pune accent si pe calitatea invatamantului, nu doar pe investitii in domeniu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .