- Centrul de vaccinare amenajat in Caminul Cultural din comuna Șag, avizat de catre DSP, devine operațional de astazi. Potrivit primarului Flavius Alin Roșu, circuitele funcționale, sala de triaj și inregistrare, sala de așteptare, vestiarul, cele doua cabinete pentru vaccinare, sala pentru monitorizare…

- Cel mai mare centru de vaccinare din judetul Constanta devine functional incepand cu data de 8 februarie. Centrul de pe Bulevardul Mamaia 331A va prelua, astfel, fluxurile de la Spitalul Militar Modular de Interventie si Tratament (SMMIT) Constanta.

- Nici 3.000 de bistrițeni nu s-au vaccinat pana acum impotriva COVID 19. Doar doua centre de vaccinare s-au deschis in plus pentru etapa a II-a, iar dozele de vaccin vin in numar redus. CUM explica șefa DSP BN, Anca Andrițoiu, situația: Prima doza de vaccin anti-covid a fost administrata in județul nostru…

- Luni, 18 ianuarie, la centrul de vaccinare din Aiud s-au vaccinat 66 de persoane. Potrivit reprezentanților Primariei, cei mai varstnici cetațeni au fost un barbat de 93 de ani și o femeie de 92 de ani. Reamintim faptul ca centrul de vaccinare din Aiud este amenajat in Sala de sport aflata pe strada…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 13.344 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Vaccinul anti-COVID-19, sub forma a 10 000 de doze, a intrat astazi in Romania, pe la Vama Nadlac. Sunt preluate acolo de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care au plecat inca de aseara catre Arad. Vaccinurile vor fi depozitate imediat la Institutul medico-militar...…

- Moscova iși va deschide noile centre de vaccinare impotriva coronavirusului, de sambata. Primele categorii care urmeaza sa primeasca vaccinul vor fi profesorii, doctorii și asistenții sociali. Anunțul a fost facut astazi de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit Reuters . Președintele rus…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95%. Daca autoritatile cu rol de reglementare pe piata medicamentelor vor aproba oricare dintre…