Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel:■ 3.587 pacienți declarați vindecați ■ 242 pacienți internați in spitale, dintre care 5 la terapie…

- Aproape o treime dintre cazurile de coronavirus din ultima saptamana s-au inregistrat in București și in județele Prahova, Argeș, Bihor si Timiș, iar in 15 județe trendul de imbolnavire este crescator, conform Institutului Național de Sanatate Publica (INSP).

- Activitatea in sediul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Bihor a fost suspendata pentru zilele de luni si marti, dupa ce seful institutiei, Giani Bura, a fost depistat cu COVID-19, a declarat luni, pentru AGERPRES, prefectul Dumitru Tiplea."Da, el a fost confirmat…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bihor a anuntat, joi, ca numarul persoanelor cu COVID-19 internate in judet este de 252, cu 17 mai multe decat miercuri, 696 de persoane din cele 1.165 confirmate fiind vindecate, infomreaza Agerpres.Citește și: VIDEO SCANDALOS! Un preot și-a BATUT nevasta…

- Au fost confirmate șapte cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise vineri, 10 iulie, de Direcția de Sanatate Publica. Numarul de cazuri active in județ este de 53. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județul Alba, a ajuns la…

- Au fost raportate 6 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 3 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, sunt 474 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei, in judetul Alba. 474 persoane au fost infectate de la inceputul epudemiei,…

- Au fost inregistrate cinci cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marti, 30 iunie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, a ajuns la 462 in judetul Alba. Vezi si FOCAR de COVID-19 la o casa de copii…

- Un numar de 13 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate in judetul Bistrita-Nasaud in ultimele 24 de ore. Printre cei infectati se numara si angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta si ai Primariei Bistrita. Potrivit raportarii de astazi a Prefecturii Bistrita Nasaud situatia epidemiologica se prezinta…