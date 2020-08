Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai mare rata de infectare la 100.000 de locuitori din Europa, dar nici la testari nu sta foarte bine. Lista de așteptare la testarile la cerere se intinde acum pe 9 zile, plus 3 - 4 zile primirea raspunsului.Rata de infectare in Romania este de 10 - 12%, adica sunt 80 de bolnavi la…

- Laboratorul de testare de la DSP Suceava a ramas fara kit-uri pentru testarea COVID-19, din cauza numarului mare de cereri din ultimele zile, relateaza Hotnews.In ultimele,zile aproximativ 200 de suceveni au cerut sa fie testați.Dinu Sadean,director al DSP Suceava, a declarat ca se vor lua probe in…

- Ministerul Sanatații a stablilit care sunt criteriile de externare ale unui pacient cu COVID-19 . Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial joi. Potrivit documentului, pacientii asimptomatici fara modificari biologice, hematologice, radiologice si fara factori de risc vor fi transferați si internați…

- Din raportul obtinut in exclusivitate de „Ziarul de Iasi" se observa faptul ca DSP a constat ca, de principiu, normele de igiena se respecta, exista materiale sanitare suficiente si exista circuite create pentru a se minimiza cat mai mult riscul crearii unui focar de infectie. „Intrarea in curtea laboratorului…

- Lenuta Buta a decedat la Iasi dupa ce a fost infectata cu covid19 in timp ce trata zeci de paceinti internati in sectia unde lucra. In varsta de 46 de ani si fara alte afectiuni, asistenta a dezvoltat o forma severa a bolii, care i-a afectat foarte tare plamanii. Desi initial a fost catalogat ca…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Barbatul de 59 de ani care a pierdut lupta cu COVID-19 a fost internat in data de 11 mai, la Spitalul Clinic Republican. El mai suferea de encefalopatie discirculatorie mixta, insuficiența renala cronica, anemie cronica mixta și sechele postuberculoase. Astfel, numarul…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca, potrivit raportarii oficiale a Institutului National de Sanatatate Publica, intre trei pacienti cu COVID-19 au murit, in trei judete. Bilantul epidemiei de coronavirus ajunge in Romania la 1188 de decese. Deces 1186. Femeie, 75 ani, județ Iași. Data confirmare:…

- Toate cadrele medicale infectate cu virusul COVID-19 depistate pana in acest moment la nivelul spitalului sunt internate in Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" si Spitalul CFR din Iasi. Pacientii confirmati pozitiv au ramas in continuare in Spitalul de Neurochirugie unde vor fi tratati si…