La revedere URȘI polari Cercetatorii au analizat cea mai mare amenintare cu care se confrunta in prezent ursii polari: disparitia progresiva a habitatului lor, banchiza, locul in care vaneaza focile, esentiale pentru alimentatia... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Noul material permite imprimarea obiectelor mari in format 3D. Anterior, oamenii de știința trebuiau sa imprime detalii mici și apoi sa le uneasca intre ele. O echipa de la Universitații din California a dezvoltat o smoala spumanta care se extinde de pina la 40 de ori dupa imprimare. Rașina va permite…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o noua serie de declarații controversate cu privire sa epidemie de SARS-COV-2. El a ceruta ca jucatorii sa nu intra in carantina iar in ceea ce il privește a declarat ca nu se teme de virus și nu a purtat masca.„Ce carantina? Cine e bolnav sa stea acasa,…

- Exploatarile forestiere galopante din padurile native au contribuit in mod semnificativ la criza incendiilor de vegetatie din 2019-2020 din Australia, intensificand "severitatea si inflamabilitatea" focarelor, au descoperit oamenii de stiinta in urma unui studiu citat miercuri de agentia DPA.Criza…

- Cercetatorii verifica daca un produs pe baza de plasma sanguina utilizat pentru tratarea disfunctiilor sistemului imunitar ar putea fi eficient in cazul pacientilor care au coronavirus si ar putea directiona testele pentru noi tratamente, informeaza publicatia The Wall Street Journal. Unii experti…

- Cercetatori irlandezi au descoperit ca unii pacienti cu cazuri grave de COVID-19 prezinta "coagulari sanguine anormale", care ar putea creste riscul de deces, potrivit unui studiu publicat joi in revista British Journal of Hematology, relateaza EFE.Cercetarea desfasurata la The Royal College…

- O echipa internationala de oameni de stiinta a reusit sa creeze in laborator flori care emit lumina prin editarea ADN-ului plantelor, informeaza The Guardian si The Independent. Potrivit cercetatorilor, frunzele si florile luminescente adauga o dimensiune neobisnuita unui decor si ofera totodata o perspectiva…

- Urme de coronavirus au fost detectate in particule din aerul poluat de cercetatori italieni care incearca sa determine pe ce distante pot fi acestea purtate, dar si capacitatea lor de a produce infectii, relateaza The Guardian.