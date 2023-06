La restaurant Ardelenesc, din Eforie Nord, o porție de cartofi prăjiți costă… 50 de lei Sezonul estival a inceput, chiar daca stațiunile nu s-au umplut de turiști. Adevarat, abia au luat vacanța copiii, iar absolvenții claselor terminale sunt in febra examenelor. Chiar și așa, terasele deschise cu ceva timp inainte de debutul sezonului nu plang dupa clienți. Deși gurile rele spun ca Mamaia este ocolita din cauza prețurilor mari, se pare ca și in Eforie Nord sunt localuri unde trebuie sa te scobești adanc in buzunar ca sa mananci. Astfel, clientul unei locații ne-a semnalat faptul ca a platit pentru o porție de cartofi, o ceafa de porc și doi carnați 97 de lei. Pe langa prețul exorbitant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

