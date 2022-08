La recomandarea Consiliului Concurentei de a evita un monopol: Registrul Auto Roman organizeaza o licitatie pentru realizarea de placute pentru autovehicule

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) „Transelectrica” din Romania și „Moldelectrica” din Republica Moldova au semnat astazi, 11 august, contractul care va permite alocarea de capacitate pentru schimburile comerciale de energie electrica pe linia de interconexiune intre Romania și Republica Moldova,…

- Consiliul Concurentei declanșeaza verificarea modului in care au evoluat prețurile la combustibili. Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si va investiga de ce nu scad prețurile la benzinarii in situațiile in care prețul barilului este scazut. O actiune de evaluare a modului in care…

- ”Mergem intr-un ritm accelerat cu stocarea gazelor naturale” Foto: romgaz.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - România este peste graficul asumat în fata Comisiei Europene, la stocurile de gaze naturale - a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. În…

- Consiliul Concurenței și Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei vor verifica daca exista elemente speculative privind tranzactionarea energiei pe piața din Romania, informeaza Agerpres.Acest lucru a fost solicitat in mod expres, miercuri, de premierul Nicolae Ciuca, in deschiderea…

- Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR) a caștigat procesul cu Consiliul Concurenței. Acțiunea pornita cu surle și trambițe s-a dovedit a fi in final doar o bula de sapun, iar Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, mai bifeaza ”o reușita”…

- Consiliul Concurentei monitorizeaza in permanenta piata carburantilor, iar preturile din Romania urmeaza cotatiile internationale ale carburantilor si nu exista indicii ca operatorii de pe aceasta piata ar fi incalcat Legea concurentei, au aratat, miercuri, reprezentantii Consiliului Concurentei, in…

- Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu: „Este un proiect pe care PSD l-a susținut constant in ultimii ani”. „Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana…

- Una din directivele europene pe care se bazeaza Ordonanța de Urgența anti-specula, adoptata joi, este abrogata de mai bine de trei ani și jumatate ani iar documentul actual este plin de ambiguitați, acestea sunt principalele reproșuri pe care Consiliul Legislativ din Romania (CLR)le-a avut fața de textul…