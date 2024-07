Stiri pe aceeasi tema

- 4,5 milioane de euro ar intra in conturile lui Nelu Varga, patronul din Gruia in urma unui transfer "la pachet" a doi jucatori cu greutate din echipa antrenata de Dan Petrescu, chiar inainte de debutul Superligii. Acestia au marcat pentru CFR Cluj 29 de goluri in sezonul trecut.

- Dan Petrescu (56 de ani) s-a intors la CFR Cluj in aprilie, cu obiectivul clar de a aduce trofeul SuperLigii inapoi la Gruia. Bursucul iși propune sa formeze un lot competitiv care sa lupte pentru primul loc. Sub conducerea sa, CFR Cluj este foarte activa pe piața de transferuri in aceasta perioada…

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a oferit pentru Gazeta Sporturilor prima reacție dupa ce s-a stabilit programul Superligii. Dinamo va juca primul meci in Gruia impotriva celor de la CFR Cluj. Zeljko Kopic: „E un meci greu” Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo Antrenorul „cainilor” a declarat ca…

- ​Ramas liber de contract dupa desparțirea de Arsenal, Catalin Cirjan iși va incerca din nou norocul in SuperLiga Romaniei, dupa ce a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu Dinamo.

- FC Dinamo a anuntat, joi, transferul jucatorului Catalin Cirjan, care in sezonul trecut a evoluat la Rapid. Mijlocas central, 21 de ani si crescut de Arsenal Londra, Catalin va evolua la Dinamo in urmatoarele trei sezoane.

- Denis Ciobotariu (25 de ani), fundașul celor de la Sepsi, a criticat arbitrajul, la finalul infrangerii cu CFR Cluj, scor 1-2, din runda cu numarul #7 din play-off-ul Superligii. Sepsi a trebuit sa se descurce in dubla inferioritate numerica in Gruia, dupa ce Oroian și Ștefan au vazut „roșu” in prima…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, simte ca U Cluj și Dinamo pot amenința pozițiile de play-off sezonul viitor. In ultimele doua sezoane, configurația play-off-ului Superligii a fost aceeași: Farul, FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid și Sepsi OSK. Intrebat de la ce echipe se așteapta…

- FCSB poate deveni matematic campioana la capatul etapei a 5-a din play-off # Ar fi o premiera in ultimul deceniu, cand caștigatoarele SuperLigii s-au incoronat cel mai devreme dupa runda cu numarul 8. FCSB a invins-o, duminica, pe CFR Cluj, 1-0 in Gruia, iar diferența fața de urmaritoare e uriașa. In…