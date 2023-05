RAMNA – Peste aproximativ o luna va fi gata rețeaua a doua localitați. Se vrea extinderea acesteia! Din discuția cu primarița Magdalena Ciurea, am ințeles ca alimentarea cu apa a satelor Ramna și Valeapai a ajuns la etapa probelor pe traseu, urmand a fi efectuate și probele de apa necesare recepției lucrarii! Este vorba despre o rețea de 28 km alimentata de doua foraje realizate la Ramna, posibila printr-un proiect in valoare de 6 milioane de lei finanțat prin PNDL1. Se dorește insa ca și locuitorii satului Barbosu sa aiba apa la robinet. In acest sens, un proiect de extindere este deja pregatit…