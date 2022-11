Stiri pe aceeasi tema

- La Racari, sesiunea de informare din seria de acțiuni in cadrul proiectului pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a orașului, sala de festivitați a Liceului Teoretic “Ion Ghica” Racari a gazduit luni, 31.10.2022, prima sesiune de informare din cadrul proiectului: „Consolidarea instituționala…

- 255 de misiuni ale pompierilor dambovițeni in perioada 3 – 9 octombrie 2022:190 cazuri medicale,9 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti etc.), 14 actiuni la incendii de vegetație, 11 actiuni la accidente rutiere, 17 actiuni pentru asistența persoanelor aflate in dificultate,…

- Saptamana trecuta a fost una de foc pentru pompierii dambovițeni.Au intervenit la: 205 cazuri medicale,13 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti etc.), 5 actiuni la accidente rutiere, 20 actiuni pentru asistența persoanelor aflate in dificultate,27 actiuni la alte situatii…

- Administrația locala condusa de edilul Dorinel Soare și-a dat tot interesul, astfel incat preșcolarii și școlarii sa beneficieze de cele mai bune conditii in noul an școlar, unitațile școlare din comuna Niculești, asigura condiții excelente. Edilul Dorinel Soare a accesat fonduri europene și a reușit…

- Programul turului echipelor din Seria 4 Liga 3:Etapa 1 – 27.08.2022 FCSB 2 – FC PucioasaReal Bradu – AstraSC Popești Leodeni – Flacara MoreniACS Muscelul Campulung Elite – Unirea BascovCS Dinamo București – CS Tunari Etapa 2 – 03.09.2022 FC Pucioasa – CS TunariUnirea Bascov – CS Dinamo BucureștiFlacara…

- Liceul Teoretic „Ion Ghica” Racari cu toate structurile sale a trecut la catalogul electroni din noul an școlar 2022-2023, școlile care au dorit sa treaca la catalogul electrionic au putut depune o solicitare la Inspectoratul Scolar Judetean, pana in 16 august 2022. Conducerea Liceului Teoretic „Ion…

- Unul dintre proiectele prezentate inca din luna februarie, ca parte a programului liberal „Toți pentru Targoviște”, care a starnit destul interes, este acela privind „Amenajarea Ariei Naturale Padure Parc Priseaca”. Inițiatorul, Adrian Bercu, spunea atunci ca este unul dintre conceptele care urmau…

- In cadrul ședinței de Comitet Executiv din 5 august 2022 s-a aprobat componența Ligii 1 și Ligii 2 feminin pentru sezonul competițional 2022/2023.In urma neinscrierii in Liga 1 Feminin a echipei Heniu Prundu Bargaului, locul vacant a fost completat, conform regulamentului, de una dintre echipele care…