- Administratia de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal a anuntat, vineri, lista cluburilor care au primit licenta pentru participarea la competitiile de Club UEFA si UEFA WCL, sezonul 2023 – 2024.Comisia pentru acordarea licentei cluburilor a pronuntat hotararile in data de 20 aprilie 2023. Conform…

- Ambele echipe ale CS Medgidia au castigat meciurile jucate pe teren propriu, cu CS Agigea, in etapa a 26 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta. Clubul Sportiv Medgidia se bucura de sprijinul Primariei Medgidia si al Consiliului Local Medgidia. La seniori, scorul a fost 2 0, prin dubla lui…

- Astazi, in zori, in cuibul de barza de la Racari a aparut și al doilea ou, prima barza la Racari a ajuns pe 27 martie, aceste berze sunt o adevarata legenda, de ani buni, pasarile calatoare aleg sa poposeasca in acelasi loc, la Racari . Cu ajutorul unei camere video, viața berzelor nu mai este [...]…

- APELUL Primariei Nucet, o familie a ramas fara casa din cauza unui incendiu, edilul Luisa Barboiu a anunțat deja ca Primaria va acorda un ajutor de urgența pentru familia ramasa sub cerul liber.Ajutorul nu este suficient, și atunci, oamenii care doresc sa sprijine aceasta familie o pot face. „Din nou…

- Liga Profesionista de Fotbal a decis ca FCSB – Sepsi Sfantu Gheorghe și Hermannstadt – FCU Craiova, meciurile care vor stabili componența finala a play-off-ului, sa se dispute de la aceeași ora. Cele doua partide au fost programate duminica, de la ora 21:00. Concurența acerba pentru ultimul loc in…

- Primaria I.L.Caragiale a semnat contractul de finanțare pentru Reabilitarea Școlii nr. 1 Ghirdoveni prin PNRR, personal primarul Adrian Nastase a mers la Compania Naționala de investiții pentru a semna documentele. „Am semnat contractul de finanțare pentru proiectul Reabilitare moderata a Școlii nr.…

- Echipa de fotbal juniori U16 a Farului (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2007) a sustinut, in Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, un meci de pregatire in compania echipei de seniori a clubului CS Navodari (Liga a IV-a). Dupa doua reprize a cate 45 de minute, tabela a indicat scor egal, 1-1 (1-0).…

- Se lucreaza la rețeaua de apa și canal in Racari, Ghergani și Mavrodin, primarul orașului Racari, Marius Caravețeanu a fost gazda vizitei președintelui CJ Dambovița, Corneliu Ștefan care a ținut sa verifice in teren cum decurg lucrarile. La vizita au participat atat reprezentanții Companiei de Apa…