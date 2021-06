La PTF Sculeni au fost stopate mai multe persoane cu acte false

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au dejucat planurile a 12 moldoveni care aveau intenția de a nu sta in autoizolare. Aceștia au prezentat la controlul de frontiera teste PCR Covid-19 cu mențiunea rezultatului negativ, dar cu indici de falsificare. Incidentele au fost consemnate timp de 24 de ore.

- Trei pasageri ai unei rute internaționale s-au aratat nedumeriți cand polițiștii de frontiera le-au comunicat ca testele PCR Covid-19 prezinta indici de falsificare. Incidentele s-au inregistrat in dupa-amiaza zilei de 08 iunie curent, in punctul de trecere Sculeni.

- Politistii clujeni au depistat patru persoane care au prezentat teste COVID-19 false, la imbarcarea in avioane care urmau sa decoleze de la Cluj-Napoca. "Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Cluj-Napoca - Biroul de Politie Transporturi Aeriene Cluj s-au sesizat din oficiu la data de…

- 62 de moldoveni au vrut sa scape de cele 14 zile de carantina. Potrivit polițiștilor de frontiera, cazurile au fost consemnate in punctele de trecere a frontierei Palanca, Aeroportul Chișinau, Leușeni și Sculeni, iar printre cei suspecți sunt atat cetațeni moldoveni cat și straini. Conform prevederilor…

- Un șofer din județul Botoșani i-a pacalit pe polițiști, dupa ce a prezentat date false și agenții au pedepsit alta persoana. In realitate, barbatul care a fost oprit pentru ca depașise viteza legala nu mai avea dreptul de a conduce de șapte ani. Minciuna a fost descoperita dupa cateva luni.