Alexandru Iacob, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei București, a declarat miercuri, pentru B1 TV, ca la protestul AUR de la Parlament au fost date 45 de amenzi in valoare totata de 50.700 de lei, dat fiind ca manifestația nu era autorizata. De asemnea, au fost aplicate și cateva sancțiuni contravenționale pentru tulburarea ordinii publice. Iacob a vorbit și despre incidentul in care fostul premier Ludovic Orban a fost agresat de simpatizanți ai AUR. Declarațiile au fost facute in cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai. Jandarmeria București, despre amenzile date dupa protestul AUR„…