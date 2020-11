La primul succes In al doilea turneu din cadrul Seriei 2 Centru a ligii secunde de futsal CSM Targu Mureș a obținut și prima victorie din noua ediție. Dupa ce au pierdut intalnirea din prima etapa a turneului disputat in localitatea harghiteana Corund, 6-9 cu Kereszthegy Remetea, mureșenii au invins in al doilea joc formația gazda, Junior 2017, scor 4-2 (1-1). Scorul cu care au caștigat mureșenii aceasta partida... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

